সিরাজগঞ্জ-৪ আসন
জামায়াতের রফিকুল ইসলাম খানের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করলেন বিএনপি প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন সিরাজগঞ্জ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী আকবর আলী।
সোমবার (৯ মার্চ) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থীর পক্ষে এই আবেদন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে হাইকোর্টের বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।
সিরাজগঞ্জ-২ ( উল্লাপাড়া-সলঙ্গা) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও দলটির সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৫৫ হাজার ৪০০। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী এম আকবর আলী পেয়েছেন ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭১৮ ভোট।
এর আগে, ২০-এর অধিক প্রার্থী হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। শুনানির জন্য আবেদনগুলো নিয়ে ওই সব আসনের ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।
গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ৪৯ ধারা অনুযায়ী, নির্বাচনি অনিয়মের বিরুদ্ধে ‘নির্বাচনি’ আবেদনপত্র শুনানির জন্য হাইকোর্টে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একক বেঞ্চ এসব আবেদনের ওপর শুনানি গ্রহণ করছেন।
এফএইচ/এএমএ