যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো ৫৮ হাজার টন গম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ পিএম, ১১ মার্চ ২০২৬
গম বোঝাই জাহাজটি মোংলা বন্দরের বহির্নোঙরে ভিড়েছে/ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫৮ হাজার ৪৫৭ মেট্রিক টন গম নিয়ে ‘এমভি ক্যালিপসো এন’ নামের একটি জাহাজ মোংলা বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।

বুধবার (মার্চ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা ও জনসংযোগ কর্মকর্তা ইমদাদ ইসলামের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নগদ ক্রয় চুক্তি নম্বর জি টু জি-০৩ এর অধীনে আমেরিকা থেকে ৫৮ হাজার ৪৫৭ মেট্রিক টন গম নিয়ে ‘এমভি ক্যালিপসো এন’ জাহাজটি মোংলা বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশ এরই মধ্যে সরকার টু সরকার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করছে।

জি টু জি-০১ এবং জি টু জি-০২ চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত সব গম দেশে পৌঁছেছে।
এর মধ্যে জি টু জি-০১ এর আওতায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৮৪৫ মেট্রিক টন এবং জি টু জি-০২ এর আওতায় ২ লাখ ৩০ হাজার ৩৯ মেট্রিক টন মিলিয়ে মোট ৪ লাখ ৬৭ হাজার ৮৮৪ মেট্রিক টন গম দেশে এসেছে।

দেশে বছরে মোট গমের চাহিদা প্রায় ৭০ লাখ মেট্রিক টন। যার মধ্যে দেশে উৎপাদন হয় সব মিলিয়ে প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন। অবশিষ্ট গমের চাহিদা পূরণ করতে হয় বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে।

