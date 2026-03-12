  2. আইন-আদালত

নীলফামারী-২ আসনের ভোটের ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে বিএনপি প্রার্থী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২১ পিএম, ১২ মার্চ ২০২৬
প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছেন নীলফামারী-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শাহরিন ইসলাম।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. জাকির হোসেনের একক হাইকোর্ট বেঞ্চে এ আবেদনের ওপর শুনানি হবে। এ আসনে জয়ী হয়েছিলেন জামায়াতের আল ফারুক আব্দুল লতিফ।

এর আগে ৩০-এর বেশি প্রার্থী হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। শুনানির জন্য আবেদনগুলো গ্রহণ করে ওইসব আসনের ব্যালটসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।

