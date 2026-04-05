আন্তঃব্যাংক চেক নিষ্পত্তিতে নতুন সূচি

আন্তঃব্যাংক চেক নিষ্পত্তির জন্য নতুন সময়সূচি নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। পরিবর্তিত অফিস সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট (পিএসডি)-২ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, আজ রোববার (৫ এপ্রিল) থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া অন্যান্য কর্মদিবসে নতুন সূচি অনুযায়ী কার্যক্রম চলবে।
নতুন সময়সূচি অনুযায়ী হাই ভ্যালু চেক নিষ্পত্তি হবে (ব্যাচ/বিএসিপিএস) দুপুর ১২টার মধ্যে জমা, নিষ্পত্তি দুপুর ২টার মধ্যে। রেগুলার ভ্যালু চেক দুপুর সাড়ে ১২টার মধ্যে জমা, নিষ্পত্তি বিকেল ৪টার মধ্যে। বিইএফটিএন আগের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে আর আরটিজিএস লেনদেন হবে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টা (বাংলাদেশি ও বৈদেশিক মুদ্রা)।
আন্তঃব্যাংক ফান্ড ট্রান্সফার ও রিটার্নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি মুদ্রা সকাল ১০টা-বিকেল সোয়া ৪টা, বৈদেশিক মুদ্রা সকাল ১০টা-বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত। আর অনলাইন গ্রাহক লেনদেন (বাংলাদেশি মুদ্রা) হবে সকাল ১০টা-বিকেল ৪টা পর্যন্ত।