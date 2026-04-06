দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানির সঙ্গে ২৪.০৩ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সই করলো বেপজা

দক্ষিণ কোরীয় কোম্পানির সঙ্গে ২৪.০৩ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি সই করলো বেপজা
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) বহুমুখী শিল্প উৎপাদনে আরেকটি বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিত করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান এ বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
সোমবার (৬ এপ্রিল) ঢাকাস্থ বেপজা কমপ্লেক্সে দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠান পিএইচ ক্রিয়েটিভ (বিডি) লিমিটেডের সঙ্গে বেপজার এ চুক্তি সই সম্পন্ন হয়েছে।
নতুন এ বিনিয়োগের আওতায় ২৪ দশমিক শূন্য ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে তাঁবু ও ক্যাম্পিং সামগ্রী, গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ এবং ব্যাগ ও লাগেজ উৎপাদন করা হবে। প্রতি ডলার ১২২ টাকা হিসাবে এ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় বাংলাদেশি মুদ্রায় ২৯৬ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।
বেপজার পক্ষে নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) তানভীর হোসেন এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জিন হো বে চুক্তিতে সই করেন। অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন উপস্থিত থেকে চুক্তি সই কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন।
প্রতিষ্ঠানটি স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন ফ্রেম, ফাইবারগ্লাস পোল, তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, ক্যাম্পিং চেয়ারসহ বিভিন্ন ক্যাম্পিং সামগ্রী উৎপাদন করবে। পাশাপাশি পিভিসিওয়্যার কভার, ক্যাপ, চেয়ার প্যাচ, হ্যাঙ্গার, হ্যামারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরি করা হবে।
এছাড়া ট্রলি ব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ এবং গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ যেমন টগল ও বিড উৎপাদনের পরিকল্পনাও রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। এ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রায় দুই হাজার বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ও বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে বেছে নেওয়ায় পিএইচ ক্রিয়েটিভ (বিডি) লিমিটেডকে ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক পণ্যের মতো উচ্চপ্রযুক্তি খাতে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।
চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) খুরশিদ আলম, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ.এস.এম. আনোয়ার পারভেজসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
