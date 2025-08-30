৩ দাবি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রাথমিকের ১২ শিক্ষক নেতা

৩ দাবি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রাথমিকের ১২ শিক্ষক নেতা
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের তিন দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে গেছেন প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের ছয়টি সংগঠনের ১২ নেতা।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশের একটি গাড়িতে করে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে যান তারা। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন শিক্ষক নেতারা।
প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে একটি প্রতিনিধিদল আমাদের সমাবেশ এসেছিল। তারা আমাদের ছয়টি সংগঠনের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে উপদেষ্টার কার্যালয়ে নিয়ে এসেছেন। আমরা এখন অপেক্ষা করছি। সেখানে আলোচনার প্রেক্ষিতে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
এর আগে শনিবার সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে প্রাথমিকের শিক্ষকদের মহাসমাবেশ শুরু হয়। তিন দফা দাবিতে প্রাথমিক শিক্ষকদের ছয়টি পৃথক সংগঠনের মোর্চা ‘সহকরী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’ এ মহাসমাবেশ আয়োজন করে।
মহাসমাবেশে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে শিক্ষকদের দাবির প্রতি একাত্মতা জানান।
শিক্ষকদের দাবিগুলো হলো—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে এন্ট্রি পদ সহকারী শিক্ষকদের ১১তম গ্রেডে বেতন-ভাতা দেওয়া, শতভাগ শিক্ষককে পদোন্নতি এবং ১০ ও ১৬ বছরপূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তির জটিলতা নিরসন।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশে ৬৫ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌনে ৪ লাখেরও বেশি শিক্ষক কর্মরত। তাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের বর্তমান বেতন গ্রেড দশম। আর সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড ১৩তম।
