হলি ক্রসে নবম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন শুরু ১৪ অক্টোবর, ফি ৩০০ টাকা
রাজধানীর হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে দিবা শাখায় নবম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন ফরম আগামী ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
ছাত্রীর বাবা অথবা মা যেকোনো একজনকে ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা, যা ফেরত দেওয়া হবে না। সঠিক পরিমাণ টাকা সঙ্গে আনতে হবে, কোনো ভাংতি দেওয়া যাবে না। বিদ্যালয় থেকে দেওয়া আবেদন ফরম ছাত্রীর নিজ হাতে পূরণ করতে হবে।
গত ১০ সেপ্টেম্বর হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। এরপর লটারির মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে।
ভর্তির আবেদন করার যোগ্যতা
হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১৩-১৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া ২০২৫ সালের অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের (নতুন কারিকুলাম) বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।
ফরম জমা ও প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম
১ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ফরম জমা নেওয়া হবে। সব প্রার্থীকে তার বাবা অথবা মায়ের সঙ্গে সকাল ৮টার মধ্যে উপস্থিত হতে হবে।
প্রাথমিকভাবে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ওপর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। বাছাইয়ে যারা টিকবে, তাদের নিয়ে লটারি অনুষ্ঠিত হবে।
ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হবে যেসব কাগজপত্র
১. জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে।
২. খ্রিষ্টান প্রার্থীদের জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ এবং ব্যাপ্টিস্ট সার্টিফিকেটের ‘অরিজিনাল কপি’ জমা দিতে হবে।
৩. প্রার্থীর ২০২৫ সালে পড়াশোনা করা বিদ্যালয়ের স্কুল ড্রেসে পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ‘রঙিন ছবি’ ফরমের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে।
৪. পিতা ও মাতার ‘এনআইডি’ একই পৃষ্ঠায় ফটোকপি করে জমা দিতে হবে।
৫. প্রার্থীর ২০২৫ সালে পড়াশোনা করা বিদ্যালয় হতে প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে দিতে হবে।
ভর্তিতে দরকারি আরও কিছু তথ্য
১. লটারির ফলাফল ঘোষণার তারিখ বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।
২. নবম শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ার সব তথ্য ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৩. ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ছাত্রীর মা-বাবা ও অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের প্রচলিত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে সম্মত রয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।
৪. ওপরে দেওয়া সব নিয়মকানুনের সঙ্গে ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ করা সব শিক্ষার্থীর মা-বাবা বা অভিভাবকদের সম্মতি রয়েছে বলে বিবেচিত হবে।
হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বিদ্যালয়টির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে।
