  2. শিক্ষা

শিক্ষকদের ঢাকা না ছাড়ার ঘোষণা, অবস্থান চলবে শহীদ মিনারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৭ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
শিক্ষকদের ঢাকা না ছাড়ার ঘোষণা, অবস্থান চলবে শহীদ মিনারে
প্রেস ক্লাবের সামনে কর্মসূচির ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী

২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়ার প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা না ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।

একই সঙ্গে জনদুর্ভোগ এড়াতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের সড়ক থেকে সরে তারা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর পৌনে ১টার দিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি থেকে এ ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।

অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজীজি বলেন, আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা আমাদের সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিতে পারেননি। আমরা আর দেরি করতে চাই না। শিক্ষকরা দাবি আদায় না করে কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরবেন না।

তিনি বলেন, আমরা ঢাকা ছাড়বো না। সবাই ঢাকায় থাকবো। প্রেস ক্লাবের সামনের এ সড়কটি সংকুচিত। এখানে আমাদের এ হাজার হাজার শিক্ষক অবস্থান করলে ঢাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হবে। এজন্য জনদুর্ভোগ এড়াতে আমরা অবস্থান কর্মসূচি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চালিয়ে যাবো। প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে। আমরাও ঢাকাতেই থাকবো।

এসময় ক্লাস বর্জনের ঘোষণাও দেন অধ্যক্ষ আজিজী। তিনি বলেন, ‌‘শিক্ষার্থীদের জন্যই আমরা। কিন্তু আমাদের মানবেতর জীবন নিয়ে সরকার তামাশা করছে। এজন্য আমাদের শিক্ষার্থীরাও আমাদের পক্ষে আছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মিলেই আমরা মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে সারাদেশের সব এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জন করবো। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা শ্রেণিকক্ষে যাবো না।’

এএএইচ/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।