ছাত্রশিবিরের দুই দিনব্যাপী আল-খাওয়ারিজমি সায়েন্স ফেস্ট শুরু

ছাত্রশিবিরের দুই দিনব্যাপী আল-খাওয়ারিজমি সায়েন্স ফেস্ট শুরু
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী ‘আল-খাওয়ারিজমি সায়েন্স ফেস্ট-২০২৬’ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ কমপ্লেক্স, ফার্মগেট-এ আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধন ঘোষণা করেন জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ আহনাফ আবির আশরাফুল্লাহর বড় বোন অ্যাডভোকেট সাইদা আক্তার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ এবং উপস্থাপনা করেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক ডা. নাঈম তাজওয়ার।
দুই দিনব্যাপী এই বিজ্ঞান উৎসবে ম্যাথ অলিম্পিয়াড, প্রজেক্ট ডিসপ্লে কম্পিটিশন ও ক্যাপচার দ্য ফ্ল্যাগসহ (CTF) বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি সবার জন্য উন্মুক্ত পাবলিক অ্যাক্টিভিটি জোনে লাইভ সায়েন্স ডেমোনস্ট্রেশন, রোবোটিক্স ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রদর্শনী, সায়েন্স গেমস ও কুইজ এবং ইয়ুথ ইনোভেশন শোকেসের আয়োজন রাখা হয়েছে।
উৎসবটি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
আরএএস/এএমএ