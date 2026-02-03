১৪৫৫ কর্মী নিয়োগ দেবে আশা, লাগবে না অভিজ্ঞতা

১৪৫৫ কর্মী নিয়োগ দেবে আশা, লাগবে না অভিজ্ঞতা
ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আশায় ‘জুনিয়র লোন অফিসার’ পদে এক হাজার ৪৫৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আশা
পদের নাম: জুনিয়র লোন অফিসার
পদসংখ্যা: ১৪৫৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ২৩,৯০৯-৩০,২৯৭ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আশা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ