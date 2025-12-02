প্রাথমিকে ‘ঝুলবে’ তালা, এটিইও অফিসের সামনে ‘প্রতিবাদ সমাবেশ’
লাগাতর কর্মবিরতি, বার্ষিক পরীক্ষা বর্জনের পর এবার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা। ঘোষণা অনুযায়ী—বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে (কমপ্লিট শাটডাউন) উপজেলা বা থানা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের (এটিইও) কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করবেন তারা।
‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’ এ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সংগঠনটির নেতাদের ভার্চুয়াল বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের অন্যতম আহ্বায়ক মু. মাহবুবর রহমান জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পরিষদের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সহকারী শিক্ষকদের ৩ দফা দাবি ২২ দিনেও বাস্তবায়ন হয়নি। এমনকি দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতিও নেই। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের আহ্বানে ৩ ডিসেম্বর বুধবার থেকে সারাদেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’বা ‘তালাবদ্ধ কর্মসূচি’ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আপাতত ১১তম গ্রেডসহ তিন দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে।
এতে আরও বলা হয়, শিক্ষকদের যৌক্তিক ও কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে চলমান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের চারজন আহ্বায়ককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন- মো. আবুল কাসেম, মোহাম্মদ শামছুদ্দিন মাসুদ, খাইরুন নাহার লিপি, মু, মাহবুবুর রহমান। একই সঙ্গে ২০২৩ ও ২০২৫ ব্যাচের শিক্ষকদের শোকজ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে বুধবার দেশের প্রতিটি উপজেলা শিক্ষা অফিসের সামনে বেলা ১১টায় প্রতিবাদ সমাবেশ করা হবে।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, সারাদেশে বর্তমানে ৬৫ হাজার ৫৬৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে তিন লাখ ৮৪ হাজারের বেশি শিক্ষক কর্মরত। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সহকারী শিক্ষক।
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা বর্তমানে দশম গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন। তবে সহকারী শিক্ষকরা ১৩তম গ্রেডে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। তারা এ নিয়ে অসন্তুষ্ট। গ্রেড উন্নীতকরণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন।
গত ৮-১১ নভেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি করেন শিক্ষকরা। এ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশের হামলায় দেড় শতাধিক শিক্ষক আহত হন। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আশ্বাসে শিক্ষকরা ক্লাসে ফেরেন। তবে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি না থাকায় ২৭ নভেম্বর থেকে ফের কর্মবিরতি শুরু করেন তারা।
সহকারী শিক্ষকদের দাবিগুলো হলো- দশম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ, ১০ বছর ও ১৬ বছরপূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড সমস্যার সমাধান ও শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতি। তবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দশম গ্রেড দিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানিয়ে আপাতত ১১তম গ্রেডের সুপারিশ করেছে। শিক্ষকরাও আপাতত সেই প্রতিশ্রুতির (১১তম গ্রেড দেওয়ার) বাস্তবায়ন দাবি জানিয়ে আসছেন।
