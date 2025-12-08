  2. শিক্ষা

রাতভর শিক্ষা ভবনে অবস্থানের ঘোষণা সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০০ এএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির এক দফা দাবিতে শিক্ষা ভবনের সামনে রাতভর অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন সাত কলেজের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাতে হাইকোর্ট মোড়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর আন্দোলনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. নাইম হাওলাদার এ ঘোষণা দেন।

ঘোষণা অনুযায়ী রাতে শিক্ষা ভবনের সামনের সড়কে শিক্ষার্থীদের অবস্থান নিতে দেখা গেছে। রাস্তায় খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে খণ্ড খণ্ড দলে ভাগ হয়ে অবস্থান নিয়েছেন তারা। দাবি আদায়ে থেমে থেমে স্লোগান দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

এর আগে সকাল থেকেই সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা নিজ ক্যাম্পাস থেকে শিক্ষা ভবন মোড়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে আসেন। দুপুর ১টার দিকে তারা শিক্ষা ভবনের সামনের সড়কের মোড়ে অবস্থান নেন।

বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তারা হাইকোর্ট মোড় অবরোধ করেন। এরপর সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনের পর শিক্ষার্থীরা হাইকোর্ট মোড় থেকে অবরোধ তুলে নেন। তবে অবরোধ করে রাখেন শিক্ষা ভবনের সামনের সড়ক।

সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, সাত কলেজ নিয়ে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ ঘোষণার আগ পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন শিক্ষার্থীরা।

সংবাদ সম্মেলনে সাত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর আন্দোলনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নাইম হাওলাদার বলেন, প্রায় ১৫ মাস আমরা আন্দোলন করে ক্লান্ত হয়ে গেছি। অধ্যাদেশ না নিয়ে আমরা রাজপথ ছাড়ছি না। গত ৩ অক্টোবর আমরা এক দফা কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছি। আজ সকাল ১০টা থেকে রাজধানীর সাত কলেজ থেকে শিক্ষার্থীরা আলাদা পদযাত্রা করে শিক্ষা ভবনে অবস্থান নিয়েছেন। পরে আমরা হাইকোর্ট মোড় অবরোধ করি। বিকেল থেকে আমাদের কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা জনদুর্ভোগের কথা চিন্তা করে এখন হাইকোর্ট মোড় ছেড়ে দিচ্ছি। তবে এক দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা ভবনের সামনে সারারাত অবস্থান করবো। আগামীকাল সকাল থেকে অন্যান্য শিক্ষার্থী অংশ নেবেন। অধ্যাদেশ না নিয়ে কেউ বাসায় ফিরবে না।

নাইম আরও বলেন, অনেকেরই এখন ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার মধ্যেও তারা এখানে জড়ো হয়েছেন। কাল চতুর্থ বর্ষের পরীক্ষা আছে। আমরা সেভাবে আমাদের কর্মসূচি পরিকল্পনা করেছি। যেন সবাই পরীক্ষার মাঝেও আন্দোলনে অংশ নিতে পারেন।

তিনি বলেন, অধ্যাদেশ ছাড়া কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কোনো অগ্রগতি নেই। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি হলেও শিক্ষার্থীরা এখনো ক্লাসরুমে ফিরে যেতে পারেননি। প্রশাসনের সবাইকে জানাতে চাই, শিক্ষার্থীদের আকুতি আপনারা শুনুন, তাদের ক্লাসরুমে ফিরিয়ে নিন। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আমাদের পরিচয় নিশ্চিত করুন।

