ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের বিজ্ঞান অনুষদের স্থগিত ভর্তি পরীক্ষার তারিখ চূড়ান্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী-আগামী ২৭ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে অনুষ্ঠিত সভায় এ তারিখ ঠিক করা হয়।

শনিবার রাতে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম। তিনি বলেন, আগামী ২৭ ডিসেম্বর শনিবার বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা হবে। এদিন বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে পরীক্ষা শুরু হতে পারে। রাতের মধ্যেই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

জুলাইযোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদি এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী সব জুলাই যোদ্ধা ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে শনিবার (২০ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গত ৬ ডিসেম্বর ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট এবং ১৩ ডিসেম্বর কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হয়। বাকি আছে বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা।

এবার বিজ্ঞান ইউনিটের বিষয়গুলোতে মোট আসন ১ হাজার ৮৫১টি। এর বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ১ লাখ ১৪ হাজার ১০৩টি। সেই হিসাবে আসনপ্রতি লড়বেন প্রায় ৬২ জন।

