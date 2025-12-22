  2. শিক্ষা

ভোট-রোজা-ঈদে পেছাচ্ছে এসএসসি, পরীক্ষা শুরু কবে?

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৫ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
ভোট-রোজা-ঈদে পেছাচ্ছে এসএসসি, পরীক্ষা শুরু কবে?
ছবি: এআই তৈরি

২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা ঘিরে একের পর এক সংকট। শিক্ষাক্রম বাতিল হওয়ায় এক বছরের (শুধু দশম) সিলেবাসে পরীক্ষা দেবে শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে সৃষ্ট সংকট নিরসনের পর এবার সামনে এসেছে নতুন বাধা; জাতীয় নির্বাচন, রমজান, ঈদুল ফিতরের ছুটি। এ কারণে এবারের এসএসসি পরীক্ষা পেছাতে পারে অন্তত তিনমাস।

শিক্ষা বোর্ডগুলো বলছে, সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবার ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। এর পরপরই শুরু হবে পবিত্র রমজান মাস। রোজা ও ঈদুল ফিতরের ছুটিতে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে অন্তত তিনমাস দেরিতে পরীক্ষা শুরু করা হতে পারে।

এসএসসি-এইচএসসিসহ পাবলিক পরীক্ষাগুলোর দিন-তারিখ ঠিক করে থাকে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। এ কমিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বর্তমান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার।

অধ্যাপক কামাল উদ্দিন হায়দার রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে জাগো নিউজকে বলেন, ‘পরীক্ষাটা কবে নেওয়া হবে, সেটা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে দৃশ্যত ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ নেই। এটা আপনারাও বুঝতে পারছেন, সবাই বুঝবেন নিশ্চয়ই। এখন পরীক্ষাটা কবে হবে, সেটা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।’

তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কামাল উদ্দিন হায়দারের ভাষ্য, এবারই যে প্রথম দেরিতে এসএসসি পরীক্ষা শুরু করা হচ্ছে, তা নয়। বিশেষ কারণে বিভিন্ন সময় এর আগেও দেরিতে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। যেমন— করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে পরীক্ষার শিডিউলে ব্যাপক ওলট-পালট হয়ে পড়ে। সেটা কাটিয়ে ওঠার পর এবার নির্বাচনের কারণে তাতে আবার ছেদ পড়ছে বলে জানান তিনি। বিশেষ পরিস্থিতিতে এমনটা ঘটতে পারে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিগত ৫ বছরে কোন মাসে এসএসসি শুরু হয়েছিল
২০২০ সাল পর্যন্ত এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়ে মার্চের মধ্যে শেষ করা হতো। তবে ২০২১ সালে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে তাতে ছেদ পড়ে। ওই বছরের ১৪ নভেম্বর থেকে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা নেওয়া হয়।

২০২২ সালের পরীক্ষা শুরু হয় ১৫ সেপ্টেম্বর এবং ২০২৩ সালে পরীক্ষা শুরু হয় ৩০ এপ্রিল। তবে করোনার ধাক্কা কাটিয়ে ২০২৪ সালে কিছুটা স্বাভাবিক সময়ে ফেরে এসএসসি পরীক্ষা। ওই বছর ১৫ ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা নেওয়া হয়। ২০২৫ সালে আবার কিছুটা পিছিয়ে ১০ এপ্রিল এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু করা হয়।

এবার এসএসসি শুরু হতে পারে কবে?
২০২৬ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে ৩১ ডিসেম্বর, যা চলবে আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আর ফি জমা দেওয়া যাবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। তবে পরীক্ষা কবে হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেনি শিক্ষা বোর্ড। এ নিয়ে শিগগির বৈঠক ডাকা হবে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকে এস এম কামালা উদ্দিন হায়দার বলেন, ‘চলতি সপ্তাহে অথবা আগামী সপ্তাহে বৈঠক হতে পারে। সেখানে সিদ্ধান্ত হবে। হয়তো এপ্রিল মাসে অথবা মে মাসে পরীক্ষা শুরু হতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘ঈদুল ফিতর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে। ছুটি শেষে এপ্রিলের শুরুর দিকে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের সুযোগ আছে। একমাস ১০ দিন যদি পরীক্ষার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহলে ভাবতে হবে ঈদুল আজহার আগেই শেষ করা সম্ভব হবে কি না। এসব বিষয় মাথায় রেখে সময়সূচি সাজাতে হবে। শিগগির এটা নির্ধারণ হয়ে যাবে। এ নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। আমি পরীক্ষার্থীদের বলবো— তোমরা মনোযোগ দিয়ে প্রস্তুতি নাও।’

এএএইচ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।