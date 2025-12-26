প্রাথমিকের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে হিসাব সহকারী পদের নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) এ নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে তা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
আজ দুপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন হিসাব সহকারী পদে নিয়োগ পরীক্ষা আজ বিকেল ৩টা থেকে ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে অনিবার্য কারণবশত এ পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।
স্থগিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে বল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
