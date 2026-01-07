শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে নতুন নিয়ম, আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিতে নতুন নিয়ম, আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি
২০২৫-২৬ অর্থবছরে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে। নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওর কার্যক্রম সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২৫’ অনুযায়ী এ আবেদন ও এমপিওভুক্তির অনুমোদন দেওয়া হবে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সৈয়দ এ জেড মোরশেদ আলীর সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে এমপিওভুক্তির আবেদন করা যাবে। এমপিওভুক্তির আবেদন গ্রহণ করা হবে Online MPO Application শিরোনামে প্রদর্শিত লিংকের মাধ্যমে।
আবেদন করার জন্য সংশ্লিষ্টরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট (www.shed.gov.bd), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dshe.gov.bd) এবং বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ওয়েবসাইট (www.banbeis.gov.bd) ব্যবহার করতে পারবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এমপিওভুক্তির আবেদন সরাসরি, ই-মেইল কিংবা ডাকযোগে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ বা এর অধীনস্থ কোনো দপ্তরে গ্রহণ করা হবে না। অনলাইনে প্রদর্শিত নির্দেশিকা অনুসরণ করেই আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো হার্ডকপি আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা, ২০২৫’ অনুযায়ী নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্য প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুত করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
এএএইচ/এমকেআর/জেআইএম