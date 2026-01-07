শিক্ষার উচ্চ ব্যয় বহু মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বড় বাধা: উপদেষ্টা

শিক্ষার উচ্চ ব্যয় বহু মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বড় বাধা: উপদেষ্টা
দেশের বেসরকারি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল উল্লেখ করে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সি আর আবরার বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উচ্চব্যয় এখনো বহু মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বড় বাধা হয়ে রয়েছে। এ বাধা কাটিয়ে উঠতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদালযের ২৬তম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, উচ্চশিক্ষা কেবল শিক্ষা গ্রহণই নয়, বরং তা সমাজ, গণতন্ত্র ও জনকল্যাণের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি করে। তাই সাফল্য যেন কেবল আয় বা পদমর্যাদার ভিত্তিতে না হয়, বরং তা যেন সমাজে কতটুকু অবদান রাখছে, সেটার মূল্যায়নও করা হয়।
ড. সি আর আবরার বলেন, নর্থ সাউথের গ্র্যাজুয়েটরা বিশ্বের এমন এক অংশ, যাদের প্রভাব ক্যাম্পাসের সীমা ও বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত। নর্থ সাউথের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বর্তমানে দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছে এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক সক্ষমতা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সিঙ্গাপুর, লন্ডন, টরন্টো ও সিডনির মতো শহরে ব্যবসা, অর্থনীতি, আইন, প্রযুক্তি, উন্নয়ন, গণমাধ্যম, শিক্ষা ও জননীতিতে নর্থ সাউথের অ্যালামনাসদের নেতৃত্বের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।
এদিকে, সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।
এএএইচ/বিএ/জেআইএম