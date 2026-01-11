শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর সুপারিশ করছে না পে-কমিশন
নবম পে-স্কেলে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব পর্যায়ের শিক্ষকরা আলাদা বেতন কাঠামোর (স্বতন্ত্র বেতন স্কেল) দাবি জানিয়ে আসছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ইতিবাচক সাড়াও দিয়েছিল পে-কমিশন। তবে সুপারিশ জমা দেওয়ার শেষ সময়ে শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নিয়ে বড় ধরনের দুঃসংবাদ দিয়েছে কমিশন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) পে-কমিশন সূত্র জানিয়েছে, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর বিষয়ে কমিশন ইতিবাচক থাকলেও এটি এখতিয়ারের মধ্যে পড়ছে না। পে-কমিশন মূলত বিদ্যমান বেতন গ্রেডের বিষয়ে সুপারিশ করবে। স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর বিষয়টি সার্ভিস কমিশনের এখতিয়ার। ফলে তাদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নিয়ে কিছু করার নেই।
পে-কমিশনের একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে বলেন, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নিয়ে পে-কমিশন কোনো সুপারিশ করবে না। এ বিষয়ে সুপারিশের এখতিয়ার কমিশনের নেই।
এদিকে, স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নিয়ে পে-কমিশন সুপারিশ না করলেও নির্বাচিত সরকারের কাছে এ বিষয়ে দাবি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইউট্যাব) সভাপতি এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।
তিনি বলেন, ‘কমিশনের কাছে আমরা স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবি জানিয়েছিলাম। কমিশনের চেয়ারম্যান বিষয়টি ইতিবাচকভাবেই দেখেছিলেন। এখন যদি এ সুপারিশ না করা হয়, তাহলে বিষয়টি দুঃখজনক হবে।’
