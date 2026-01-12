  2. শিক্ষা

জনস্বাস্থ্য শিক্ষায় দেশসেরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
সাংহাই র‍্যাংকিংয়ের ‘গ্লোবাল র‍্যাংকিং অব একাডেমিক সাবজেক্টস’ ক্যাটাগরিতে পাবলিক হেলথ (জনস্বাস্থ্য) শিক্ষায় বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭টি বিষয়কে এ র‍্যাংকিংয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ন্যাচারাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল শিক্ষা।

জনস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে ৯৫ দশমিক ৯ স্কোর নিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এ র‌্যাংকিংয়ের ৩০১-৪০০তম অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছে। এ অর্জনের মূল কারণ হলো বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশ্বমানের পাঠদান, শক্তিশালী গবেষণা কার্যক্রম এবং বিশ্বের অনেকগুলো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশনস বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিকে, সাংহাই র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ থেকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ছাড়াও জায়গা পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। বিশ্ববিদ্যালয়টি র‌্যাংকিংযে ৪০১-৫০০তম অবস্থানে রয়েছে।

সাংহাই র‌্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নয়টি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। এ সূচকগুলো হলো- বিশ্বমানের শিক্ষক, বিশ্বমানের গবেষণা, গবেষণার গুণগত মান, গবেষণার প্রভাব ও আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন।

ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জলবায়ু ও স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা এবং নীতিনির্ভর জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করে আসছে। এসব গবেষণা শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিভিন্ন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশেও পরিচালিত হচ্ছে।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ও মাঠপর্যায়ের গবেষণার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সমস্যাগুলোকে কীভাবে বৈশ্বিক গবেষণা ও নীতিনির্ধারণের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের ডেপুটি ডিন অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা বলেন, জনস্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে আমরা অক্লান্ত কাজ করছি। এ সফলতা জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নেতৃত্ব তৈরি এবং প্রমাণভিত্তিক সমাধান উদ্ভাবনে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করেছে।

ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের প্রতিষ্ঠাতা ডিন এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য অধ্যাপক মোশতাক চৌধুরী বলেন, এ অর্জন আমাদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য গবেষণার স্বীকৃতি।

