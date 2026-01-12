সাংহাই র্যাংকিং
জনস্বাস্থ্য শিক্ষায় দেশসেরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
সাংহাই র্যাংকিংয়ের ‘গ্লোবাল র্যাংকিং অব একাডেমিক সাবজেক্টস’ ক্যাটাগরিতে পাবলিক হেলথ (জনস্বাস্থ্য) শিক্ষায় বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।
বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৭টি বিষয়কে এ র্যাংকিংয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ন্যাচারাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল শিক্ষা।
জনস্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে ৯৫ দশমিক ৯ স্কোর নিয়ে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ এ র্যাংকিংয়ের ৩০১-৪০০তম অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছে। এ অর্জনের মূল কারণ হলো বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশ্বমানের পাঠদান, শক্তিশালী গবেষণা কার্যক্রম এবং বিশ্বের অনেকগুলো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশনস বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এদিকে, সাংহাই র্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ থেকে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ছাড়াও জায়গা পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। বিশ্ববিদ্যালয়টি র্যাংকিংযে ৪০১-৫০০তম অবস্থানে রয়েছে।
সাংহাই র্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নয়টি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। এ সূচকগুলো হলো- বিশ্বমানের শিক্ষক, বিশ্বমানের গবেষণা, গবেষণার গুণগত মান, গবেষণার প্রভাব ও আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন।
ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য, জলবায়ু ও স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা এবং নীতিনির্ভর জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গবেষণা করে আসছে। এসব গবেষণা শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিভিন্ন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশেও পরিচালিত হচ্ছে।
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা ও মাঠপর্যায়ের গবেষণার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য সমস্যাগুলোকে কীভাবে বৈশ্বিক গবেষণা ও নীতিনির্ধারণের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, তা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচ।
ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের ডেপুটি ডিন অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা বলেন, জনস্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নে আমরা অক্লান্ত কাজ করছি। এ সফলতা জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নেতৃত্ব তৈরি এবং প্রমাণভিত্তিক সমাধান উদ্ভাবনে আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করেছে।
ব্র্যাক জেপিজিএসপিএইচের প্রতিষ্ঠাতা ডিন এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য অধ্যাপক মোশতাক চৌধুরী বলেন, এ অর্জন আমাদের বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য গবেষণার স্বীকৃতি।
এএএইচ/এমএএইচ/এএসএম