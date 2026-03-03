এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবহার করা যাবে যে ৮ মডেলের ক্যালকুলেটর

এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবহার করা যাবে যে ৮ মডেলের ক্যালকুলেটর
চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষায় নির্ধারিত ৮টি মডেলের সায়েন্টিফিক নন-প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। পাশাপাশি সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। ক্যালকুলেটরের নির্দিষ্ট মডেল উল্লেখ করে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা কেন্দ্রসচিব ও সংশ্লিষ্টদের পাঠানো হয়েছে।
যেসব ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে
১. এফএক্স ৮২এমএস
২.এফএক্স ১০০এমএস
৩. এফএক্স ৫৭০এমএস
৪. এফএক্স ৯৯১এমএস
৫. এফএক্স ৯৯১ইএক্স
৬. এফএক্স ৯৯১ইএস
৭. এফএক্স ৯৯১ইএস প্লাস
৮. এফএক্স ৯৯১সিডাব্লিউ
এদিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী- আগামী ২১ এপ্রিল থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। লিখিত বা তত্ত্বীয় পরীক্ষা পরীক্ষা চলবে ২০ মে পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে।
লিখিত বা তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষে ৭ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে। ১৮ জুনের মধ্যে হাতে লেখা নম্বর ফর্দ এবং ব্যবহারিক উত্তরপত্র, আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ও স্বাক্ষরলিপি বিভাগ অনুযায়ী রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে হাতে হাতে মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে।
