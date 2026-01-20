বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালসের (বিইউপি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সব অনুষদের এ ফলাফল একযোগে প্রকাশ করে। বিইউপির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট https://admission.bup.edu.bd/Admission/Home এ প্রবেশ করে শিক্ষার্থীরা ফল জানতে পারছেন।
প্রকাশিত ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী ভর্তিপ্রক্রিয়া ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচিও পর্যায়ক্রমে জানানো হবে বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বিইউপিতে গত ৯ জানুয়ারি ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ, ১০ জানুয়ারি আর্টস ও সোশ্যাল সায়েন্স এবং ১৭ জানুয়ারি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
গত ১৫ জানুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০ জানুয়ারি ফলাফল প্রকাশের কথা জানিয়েছিল। ফলে ঘোষিত তারিখেই ফল পেলেন ভর্তিচ্ছুরা।
এএএইচ/এমআরএম