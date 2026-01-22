৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পিএসসির জরুরি নির্দেশনা
৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। নির্দেশনায় মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আগামী ২৬ জানুয়ারির মধ্যে বিশেষ একটি গুগল ফরম পূরণ করার কথা বলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে সরকারি কর্ম কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমানের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আগামী ২৬ জানুয়ারি বিকেল ৫টার মধ্যে গুগল ফর্মে থাকা প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করতে হবে। ফর্ম পূরণ করতে https://forms.gle/DwLirYBe71.QfKFpy6 এ লিংকে ক্লিক করতে হবে।
পিএসসি সূত্র জানায়, গত ৪ জানুয়ারি থেকে ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়। বর্তমানে এ পরীক্ষা চলমান। এর মধ্যেই বিশেষ নির্দেশনা দিলো পিএসসি।
গত ২৭ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এতে মোট পাস করেন ৪ হাজার ৪২ জন। এরমধ্যে লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে পাস করেন ২ হাজার ৩৩৬ জন এবং কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারে ৭৩৮ জন।
এছাড়া সাধারণ এবং কারিগরি বা পেশাগত- উভয় ক্যাডারে ৯৬৮ জন পাস করেন। তারাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
