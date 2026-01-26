  2. শিক্ষা

দাখিল পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ, শুরু ২১ এপ্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
প্রথম দিন পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হয়ে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী আগামী ২১ এপ্রিল থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। প্রথম দিনে কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সই করা এ সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।

সূচি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২১ এপ্রিল পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০টায়, যা চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় দিন ২৩ এপ্রিল আরবি প্রথমপত্র এবং তৃতীয় দিন ২৬ এপ্রিল গণিত বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

এরপর ২৮ এপ্রিল আরবি দ্বিতীয়পত্র, ৩০ এপ্রিল বাংলা প্রথমপত্র, ৩ মে বাংলা দ্বিতীয়পত্র, ৫ মে ইংরেজি প্রথমপত্র ও ৭ মে ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা হবে। এছাড়া, ১০ মে হাদিস শরিফ এবং ১১ মে আকাইদ ও ফিকহ বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

১২ মে সারাদেশে একযোগে পৌরনীতি ও নাগরিকতা, কৃষিশিক্ষা (তত্ত্বীয়), গার্হস্থ্যবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়), মানতিক, উর্দু, ফার্সি এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১৩ মে ইসলামের ইতিহাস ও পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়), ১৪ মে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, ১৭ মে রসায়ন (তত্ত্বীয়), তাজভিদ নসর ও নজম (মুজাব্বিদ গ্রুপ) এবং তাজভিদ (হিফজুল কুরআন) বিষয়ের পরীক্ষা হবে। ২০ মে জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) এবং ২৪ মে উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়) বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে।

ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা ৭ থেকে ১৪ জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ জুনের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরপত্র ও উত্তরপত্র মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে জমা দিতে হবে।

এদিকে, সময়সূচিতে কিছু বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের আসন গ্রহণ করতে হবে, প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া হবে, প্রথমে বহুনির্বাচনি ও পরে সৃজনশীল বা রচনামূলক পরীক্ষা হবে, উভয় পরীক্ষার মধ্যে কোনো বিরতি থাকবে না এবং পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে তিনদিন আগে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানপ্রধানের কাছ থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করবে।

