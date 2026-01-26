আইইউবিএটির নবম সমাবর্তন, সনদ পেলেন এক হাজার শিক্ষার্থী
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) নবম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ অনুষ্ঠানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের এক হাজার শিক্ষার্থীকে সনদ দেওয়া হয়েছে। কৃতিত্বপূর্ণ ফল করায় তিন শিক্ষার্থীকে ‘মিয়ান স্বর্ণপদক’ দেওয়া হয়।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন। সভাপতির বক্তব্যে উপদেষ্টা উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ববোধ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে তিনি আইইউবিএটির গবেষণা কার্যক্রম, বৈশ্বিক র্যাঙ্কিং অর্জন, টেকসই উন্নয়নবিষয়ক শিক্ষার উদ্যোগ এবং জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশংসা করেন।
সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন কানাডার ইউনিভার্সিটি অব রেজাইনার প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জেফ কেশেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন উপাচার্য অধ্যাপক আবদুর রব।
আইইউবিএটি সূত্র জানায়, এবারের সমাবর্তনে এমবিএ, এমপিএইচ, বিবিএ, কৃষি, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, নার্সিং, ইংরেজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।
নবম সমাবর্তনে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- কৃষি বিভাগের শাহরিন খন্দকার, ইংরেজি বিভাগের মোছা. লুৎফুননাহার কামিনী এবং পাবলিক হেল্থ বিভাগের মাহারুন্নেসা মিতু। স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জনের জন্য শাহরিন খন্দকার সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আলিমউল্যা মিয়ান পুরস্কার লাভ করেন।
