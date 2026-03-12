ইউনেস্কোর দুই বৈশ্বিক শিক্ষা উদ্যোগে যুক্ত হলো ব্রিটিশ কাউন্সিল
দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শিক্ষা উদ্যোগের সদস্য হিসেবে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। উদ্যোগ দুটি হলো—গ্লোবাল এডুকেশন কোয়ালিশন ও ইন্টারন্যাশনাল টাস্কফোর্স অন টিচার্স ফর এডুকেশন-২০৩০।
ব্রিটিশ কাউন্সিল মনে করে, এ সদস্যপদ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষাখাতে সংস্কার, সমতা ও উদ্ভাবনের প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের অঙ্গীকার আরও সুসংহত করেছে। একই সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা (ইংরেজি ভাষা শিক্ষা) নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নীতিনির্ধারণ ও অংশীদারত্বে তাদের ভূমিকা আরও জোরালো হবে।
জোটের সদস্য হিসেবে ব্রিটিশ কাউন্সিল নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জোটের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে, যাতে দেশগুলো একটি সহনশীল ও ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে এ জোটে সরকার, বহুপাক্ষিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি খাতসহ দুইশ’র বেশি অংশীদার রয়েছে।
করোনাভাইরাস মহামারিতে শিক্ষাখাত যে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, তা মোকাবিলার লক্ষ্যে ২০২০ সালে গ্লোবাল এডুকেশন কোয়ালিশন চালু করে ইউনেস্কো। মহামারির পর জোটটির অগ্রাধিকার বদলেছে। এখন তারা কাজ করছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-৪ অর্জনে। এর লক্ষ্য হলো—সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং আজীবন শেখার সুযোগ তৈরি করা।
এছাড়া ব্রিটিশ কাউন্সিল যুক্ত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল টাস্কফোর্স অন টিচার্স ফর এডুকেশন ২০৩০ উদ্যোগের সঙ্গে। এ জোট বিশ্বজুড়ে শিক্ষক স্বল্পতা সংকট মোকাবিলা, শিক্ষকদের মর্যাদা ও তাদের দেওয়া সহায়তা বাড়াতে কাজ করে। টাস্কফোর্স অন টিচার্স ফর এডুকেশন ২০৩০ অথবা টিচার্স টাস্কফোর্স একটি স্বাধীন বৈশ্বিক জোট। জোটটি শিক্ষাখাতে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে কাজ করা দেশগুলোকে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে থাকে।
বিশ্বজুড়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও তাদের পেশাগত উন্নয়নে দীর্ঘ ৯০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে ব্রিটিশ কাউন্সিলের। বিশেষ করে সংকটাপন্ন, বহু ভাষাভিত্তিক বা শিক্ষাসামগ্রীর ঘাটতি রয়েছে—এমন প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের সহায়তায় তারা নিজেদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে।
ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে শিক্ষার গুণগত মান ও সমতা নিশ্চিত করা এখনো জাতীয় অগ্রাধিকারের বিষয়। ইউনেস্কোর বৈশ্বিক শিক্ষা উদ্যোগে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সদস্যপদ আমাদের স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে আন্তর্জাতিক অংশীদারত্বের সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষক ও তরুণদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ভবিষ্যৎমুখী শেখার সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হবে।
শিক্ষাখাতে কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে অংশীদারত্বে কাজ করে ব্রিটিশ কাউন্সিল।
এএএইচ/এমএমকে