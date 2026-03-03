আকিজ গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

আকিজ গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদন
আকিজ গ্রুপে ‘অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ঢাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ গ্রুপ
বিভাগের নাম: অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
পদের নাম: কোয়ালিটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং)
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ