একদিনে ৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের ঘোষণা

একদিনে ৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের ঘোষণা
ঈদুল ফিতরের আগে শেষ কর্মদিবসে দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন।
সোমবার (১৬ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাপক্ষে এক ব্রিফিংয়ে এ ঘোষণা দেন তিনি। শিগগির এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।
কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কে নিয়োগ পেলেন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য পদে নিয়োগ পাচ্ছেন অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) নতুন উপাচার্য হচ্ছেন অধ্যাপক ড. রইছ উদ্দীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অধ্যাপক ড. ফরিদুল ইসলাম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল ফোরকান।
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) উপাচার্য পদে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাসুদ। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য হচ্ছেন অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য পদে নিয়োগ পাচ্ছেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম।
অপরদিকে, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পাচ্ছেন অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন এবং সদ্য পদত্যাগ করা ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজের স্থলাভিষিক্ত হবেন।
