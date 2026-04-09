  2. শিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী

ভয়ের কারণ নেই, এখন কি হেলিকপ্টারে ঘোরার দিন আছে?

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৩ পিএম, ০৯ এপ্রিল ২০২৬
রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন, ছবি: জাগো নিউজ

আসন্ন এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় কঠোর নিময় করা হবে এমন হুঁশিয়ারিতে ‘ভীতসন্ত্রস্ত’ অনেক পরীক্ষার্থী। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এর প্রতিবাদে রাস্তায়ও নামতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের। সেখানে তারা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেছেন।

‘ভীতসন্ত্রস্ত’ শিক্ষার্থীদের অভয় দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, আমি ফেসবুকে দেখছি, তোমরা অকারণে নিজেরা নিজেরা ভয় পাচ্ছো। ভয়ের তো কোনো কারণ নেই। সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা দেবে তোমরা। এখন কী আগের দিন আছে যে, আমি ঘুরে-ঘুরে দেখবো, হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরবো। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো থাকবে, আমি রুমে বসে সব দেখবো, ভিডিওতে দেখবো।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব কথা বলেন।

পরীক্ষার কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ক্লাসে শিক্ষকরা ঠিকমতো পড়ান কি না, ক্লাসে আছেন কি না, আমি এসব মনিটরিং করবো। আমার শিক্ষকরা ঠিকমতো পড়ান কি না, রেকর্ড থাকতে হবে। এটা নিয়ে অনেকে ট্রল করেন, এটা তো সিম্পল বিষয়। রেকর্ড আর্কাইভে থাকতে হবে। এটা খুব সাধারণ, এতে ভয়ের কারণ নেই।

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।