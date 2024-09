ষষ্ঠ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে ৯-১৫ বছর বয়সীরা, ফি ৭৪ টাকা

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর। এ প্রক্রিয়া চলবে আগামী ৯ অক্টোবর পর্যন্ত। রেজিস্ট্রেশন করতে শিক্ষার্থীর বয়স ৯ বছরের বেশি হতে হবে। আর এ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ১৫ বছর। তবে বিশেষ চাহিদসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। রেজিস্ট্রেশন ফি সবার জন্য ৭৪ টাকা।

সোমবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন বিষয়ে এসব এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত বছর থেকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। চলতি বছর দ্বিতীয়বারের মতো এ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বোর্ডের ওয়েবসাইটে নির্ধারিত (OMES/eSIF) বাটনে ক্লিক করে ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের তথ্য দিতে হবে।

Dashboard থেকে eSIF SIX ক্লিক করে Payable fees of VI 2024 এ Applicant name, mobile no. এবং Number of Students দিয়ে Print Sonali Seba এ ক্লিক করে সোনালী সেবার স্লিপটি প্রিন্ট করতে হবে। ফরমটি ফটোকপি করে ব্যাংকে জমা দেওয়া যাবে না।

ব্যাংকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পেমেন্ট ক্লিয়ার করলে নির্ধারণকৃত শিক্ষার্থীদের eSIF পূরণ করা যাবে। পেমেন্ট ক্লিয়ারের পুনরায় সোনালী সেবার স্লিপ বের করতে পারবেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা এবং বাদপড়া শিক্ষার্থীদের তথ্য অ্যান্ট্রি করতে পারবেন।

এতে আরও জানানো হয়েছে, পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবেন। আর পাঠদানের অনুমতিবিহীন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পার্শ্ববর্তী বা নিকটতম অনুমোদিত নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, স্কুল অ্যান্ড কলেজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।

তবে কোনো অবস্থাতেই পাঠদানের অনুমতিবিহীন প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ স্কুলের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবেন না। কোনো শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন থেকে বাদ পড়লে বা ভুল হলে, তার দায়ভার প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে নিতে হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

