মুক্তির আগেই যুক্তরাষ্ট্রে বড় চমক দেখালো ‌‘ধুরন্ধর ২’

প্রকাশিত: ১০:০৩ এএম, ০৫ মার্চ ২০২৬
রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’ ছবি মুক্তির আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চমক দেখালো। ছবিটি ইউএসএ-তে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু করেছে ইতিবাচক সূচনার সঙ্গে। আদিত্য ধর পরিচালিত এই স্পাই অ্যাকশন নাট্যধর্মী সিনেমা ঈদ উপলক্ষে ১৯ মার্চ মুক্তি পেতে যাচ্ছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, মার্চ ২ পর্যন্ত ছবির প্রিমিয়ার দিনের জন্য প্রায় ২০৯টি শো-তে ২০০০টিরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে। এটি ৩৭,৫০০ মার্কিন ডলারের সমান। এছাড়া বৃহস্পতিবার (প্রথম মুক্তি দিন) জন্য আরও ১৭,৫০০ ডলারের টিকিট বিক্রি হয়েছে। ফলে প্রিমিয়ার দিনের মোট অগ্রিম বিক্রির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৫,০০০ ডলার।

এ পর্যন্ত অগ্রিম বিক্রি সীমিত স্ক্রিনে শুরু হয়েছে। সেন্টিমার্ক এবং এএমসি সিনেমা চেইনগুলোতে এখনও টিকিট বিক্রি শুরু হয়নি। এই চেইনগুলো চালু হলে অগ্রিম বিক্রিতে বড় ধাক্কা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রিমিয়ারের জন্য এখনও ১৭ দিন বাকি থাকায় রণবীর সিংয়ের এই ছবির অগ্রিম বিক্রি চমক দেখাতে পারে।

প্রথম অগ্রিম বিক্রিতে দর্শকদের উত্তেজনা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগামী কয়েক দিনে ট্রেলার প্রকাশিত হবে, যা দেশের বাইরে এবং অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রির হার আরও বাড়াবে। উল্লেখ্য, ধুরন্ধর ছবিটি ইউএসএ-তে সবচেয়ে বেশি আয় করা বলিউড ছবি হিসেবে প্রায় ১৩ মিলিয়ন ডলার আয় করেছিল।

‘ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ’ ছবিটি এই রেকর্ড ভেঙে নতুন উচ্চতা ছুঁতে চায়।

এছাড়া এই ছবিতে মূল কাস্টের সবাই ফিরছেন। এতে রয়েছেন রণবীর সিং, সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, সারা অর্জুন, রাকেশ বেদী প্রমুখ। এছাড়াও দেখা যাবে কি না, অক্ষয় খন্না ফ্ল্যাশব্যাক অংশে ফিরছেন, সেটাও আলোচনার বিষয়।

