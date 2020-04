ভাইরাল হলো আনদান সামির আজান

গানে গানে সুরের মুর্ছনা ছড়িয়ে কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন আদনান সামি। এখনো নিয়মিত গান গেয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে এবার গান নয় এই শিল্পী আলোচনায় এসেছেন আজান দিয়ে। তার আজানের সুরে মেতেছে দর্শক-শ্রোতারা।

মাহে রমজান মাসকে স্বাগত জানিয়ে একটি আজানের ভিডিও ক্লিপ টুইট করে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানান আদনান সামি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমার কণ্ঠে আজান। রামাদান করীম।’

আদনান সামির কণ্ঠে আজান বেশ পছন্দ করেছেন ভক্তরা। অল্প সময়ের মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছেন এই আজান। টুইটারে এই গায়কের পোস্টের নিচে একজন লিখেছেন, ‘আল্লাহর কসম চোখে পানি এসে গেল, সত্যি কথা শান্তি পেলাম।’ অপর একজন লিখেছেন, ‘অসাধারণ স্যার, অনেক অনেক ভালোবাসা।’

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন আদনান সামি। চলতি বছর দেশটির অন্যতম সম্মানজনক বেসামরিক ‘পদ্মশ্রী’ পদক পেয়েছেন তিনি। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার সর্বশেষ গান ‘তু ইয়াদ আয়া।’

The Azaan ( Azan / Adhan ) recited by me. #Ramadan Kareem!pic.twitter.com/aVXXKZKFS3