‘পাঠান’ দেখাতে প্রতিবন্ধী বন্ধুকে কাঁধে নিয়ে আসা ভিডিও ভাইরাল

‘পাঠান’ সিনেমা নিয়ে আলোচনা চলছেই। এ আলোচনার পালে আবারও হাওয়া লেগেছে। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে, ‘পাঠান’ দেখাতে বিশেষ প্রতিবন্ধী বন্ধুকে কাঁধে করে নিয়ে এলেন এক যুবক।

৩৫ সেকেন্ডের ভিডিও টুইটারে শেয়ার করেছেন হালিম হক নামে এক ব্যবহারকারী। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তিনি পিঠে করে সিনেমা হলে বয়ে নিয়ে এসেছেন তার এক প্রতিবন্ধী বন্ধুকে। তাও শুধুমাত্র ‘পাঠান’ দেখার জন্য।

A disabled fan of @iamsrk, who cannot walk on his own feet. He rode on his friend's shoulder from Bhagalpur in Bihar to watch the movie Pathan at Samsi Pawan Talkies cinema hall in Malda, West Bengal.#FDFS#pathan#mausambigadchukahai

