শাহরুখ জন্মদিনে প্রকাশ্যে আনলেন ‘ডাঙ্কি’র টিজার

আজ (২ নভেম্বর) বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের জন্মদিন। এদিনে তিনি চমকের পর চমক দিচ্ছেন তার ভক্তদের। জন্মদিনের প্রথম প্রহরে অর্থাৎ মধ্যরাতে তার বাসভবন ‘মান্নাত’র সামনে শুভেচ্ছা জানাতে আসা উপচেপড়া ভক্তদের সামনে আসেন। এরপর আজ বেলা ১২টার দিকে প্রকাশ করেন তার চলতি বছরের তৃতীয় সিনেমা ‘ডাঙ্কি’র টিজার।

চলতি বছরে মুক্তি পাওয়া শাহরুখ খানের দুই সিনেমা ‘পাঠান’ ও ‘জওয়ান’ বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। এবার সেই তালিকায় নাম লেখাতে যাচ্ছে তার আগামী সিনেমা ‘ডাঙ্কি’। প্রাথমিকভাবে সিনেমার যে লুক প্রকাশ্যে এসেছিল, তা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছিল যে, শাহরুখের দুই অ্যাকশন প্যাক লুকের চেয়ে এ সিনেমা বেশ কিছুটা আলাদা হতে যাচ্ছে।

শাহরুখ খান ও পরিচালক রাজ কুমার হিরানি জুটি মানেই দর্শকদের কাছে একটি বাড়তি পাওনা। এবারও তার যে ব্যতিক্রম হবে না, তা প্রমাণ করল ‘ডাঙ্কি’র টিজার। শাহরুখ খানের জন্মদিনে এ টিজার ভক্তদের কাছে সবচেয়ে বড় উপহার। সিনেমার মুক্তি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ধোঁয়াশার খবর পাওয়া যাচ্ছিল।

প্রাথমিকভাবে খবর পাওয়া গিয়েছিল, এ সিনেমা মুক্তি পেতে যাচ্ছে ডিসেম্বরের শেষে। তবে প্রভাসের সঙ্গে সিনেমার লড়াই বক্স অফিসে খুব একটা লাভজনক হবে না বলেই নাকি সিনেমার মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক সূত্রে খবর মিলেছিল। তবে এবার সেই সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কিং জানিয়ে দিলেন বড়দিনেই বড়পর্দায় আসতে যাচ্ছে ডানকি।

A story of simple and real people trying to fulfill their dreams and desires. Of friendship, love, and being together… Of being in a relationship called Home!

A heartwarming story by a heartwarming storyteller. It's an honour to be a part of this journey and I hope you all come… pic.twitter.com/AlrsGqnYuT