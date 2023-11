মধ্যরাতে ভক্তদের দেখা দিলেন শাহরুখ

বলিউড বাদশা শাহরুখ খান মানেই ভক্তদের কাছে তুমুল উন্মাদনার ব্যাপার। আর সেটা যদি হয় তার জন্মদিনের ঘটনা তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এমন বিশেষ দিনে শাহরুখের হাত উঁচিয়ে সবার ভালোবাসা গ্রহণ করার হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখতে ছুটে আসেন অনুরাগীরা।

এজন্যই গতকাল (১ নভেম্বর) সন্ধ্যা থেকে উপচেপড়া ভিড় হয়েছিল শাহরুখের বাসভবন ‘মান্নাত’র সামনে। এই ৫৮ বছরের জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া, ভালোবাসা লুকিয়ে ছিল সেই কয়েকটা মুহূর্তে।

আরও পড়ুন: নির্ধারিত সময়ে আসছে শাহরুখের ‘ডাঙ্কি’

যখন হাজার হাজার চোখ ছলছল করে ওঠে তাদের ভালোবাসার মানুষকে এক ঝলক দেখে। উল্লাসধ্বনি, রংবেরঙের ব্যানার, বেলুনে ছেয়ে যায় রাস্তাঘাট। আর ধীরে ধীরে জালে ঘেরা বারান্দায় এসে দাঁড়ান শাহরুখ খান।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। থেমে যায় সবকিছু। পিছনে বাজতে থাকে বেহালা। রোমান্সের বাদশার সঙ্গে দেখা হলে তো এমনই হবে আবহ।

আজ সেই ২ নভেম্বর। বলিউড বাদশা ভক্তদের বিশেষ তারিখ। শাহরুখ খানের জন্মদিন বলে কথা। হাজার হাজার ভক্ত-অনুরাগীর প্রত্যাশা পূরণ করলেন মধ্যরাতে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে। দুই বাহু মেলে দিলেন তিনি। যেন অশেষ ভালোবাসা ঢেলে দিলেন ভিড়ে দিকে। তবে এ বছর শাহরুখের চেহারায় অল্প কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে। চুল বড়, মাথায় কালো টুপি, চোখে কালো চশমা।

আরও পড়ুন: বড়দিনে শাহরুখ ও প্রভাসের মুখোমুখি লড়াই!

শাহরুখ মধ্যরাতে অনুরাগীদের দেখা দিয়ে তখনই সোশ্যাল মিডিয়া এক্স -এ লিখলেন, ‘অবিশ্বাস্য! আপনারা এত রাতে এখানে এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানান। আমি তো একজন অভিনেতা মাত্র। আমি যে আপনাদের একটু আধটু বিনোদন দিতে পারি, এর চেয়ে আর সুখের কিছু নেই। সবার ভালোবাসার স্বপ্নে বেঁচে আছি আমি। আপনাদের সবাইকে বিনোদনের স্বাদ দিতে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সকালে দেখা হচ্ছে। পর্দায় এবং পর্দার বাইরেও।’

It’s unbelievable that so many of u come & wish me late at night. I am but a mere actor. Nothing makes me happier, than, the fact that I can entertain u a bit. I live in a dream of your love. Thank u for allowing me to entertain you all. C u in the morning…on the screen & off it