অবশেষে ওটিটিতে রণবীরের ‘অ্যানিমেল’

বড়পর্দার পর এবার ওটিটিতে ঝড় তুলতে আসছে রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিমেল’ সিনেমাটি। ২৫ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ওটিটিতে সিনেমার মুক্তির দিন ঘোষণা করলেন সিনেমার নির্মাতা। আগামীকাল (২৬ জানুয়ারি) ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে দেখা যাবে রণবীরের এ সিনেমা।

হিন্দির সঙ্গে ‘অ্যানিমেল’ সিনেমাটি দেখা যাবে তামিল, তেলগু, মালায়লাম এবং কন্নড় ভাষাতে। সিনেমাটি ওটিটিতে মুক্তি প্রসঙ্গে রণবীর বলেন, ‘সিনেমাহলে অ্যানিমেলে যে পরিমাণে ভালোবাসা পেয়েছে, তা দেখে আমরা আপ্লুত। এবার বিশ্বব্যাপী দর্শকরা বাড়ি বসেই সিনেমাটি উপভোগ করতে পারবে। বিশ্বব্যাপী আমাদের কাজ দেখানোর এ সুযোগ সত্যিই খুব বিশেষ।’

