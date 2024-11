অবশেষে ‘এমার্জেন্সি’ মুক্তির তারিখ জানালেন কঙ্গনা

বিভিন্ন অভিযোগের কারণে বলিউড তারকা কঙ্গনা রানাউতের ‘এমার্জেন্সি’ সিনেমার মুক্তি কয়েকবার পিয়েছে। এবার মুক্তির তারিখ ঘোষণা করলেন কঙ্গনা রানাউত। আসছে নতুন বছরেই মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। নতুন পোস্টার শেয়ার করে জানিয়ে দিলেন অভিনেত্রী-প্রযোজক। আগামী বছরের ১৭ জানুয়ারি থেকে সিনেমা হলে দেখা যাবে ‘এমার্জেন্সি’।

‘এমার্জেন্সি’ সিনেমাটিতে নাকি শিখদের অপমান ও বিভিন্ন সামাজিক বিতর্কিত বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে সিনেমাটি বয়কটের ডাক দেন অস্ট্রেলিয়া শিখ কাউন্সিলের সদস্যরা।

কঙ্গনার ‘এমার্জেন্সি’ সিনেমাটি সাতের দশকের প্রেক্ষাপটে নির্মাণ করা হয়েছে। সিনেমায় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করছেন এ অভিনেত্রী। প্রথমে ২০২৩ সালের অক্টোবর বা নভেম্বরে সিনেমা মুক্তির কথা ছিল। তা পিছিয়ে মুক্তির তারিখ চলতি বছরের ১৪ জুন নিশ্চিত করা হয়েছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের কারণে আবারও সিনেমার মুক্তির তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়। ৬ সেপ্টেম্বর নতুন মুক্তির তারিখ হিসেবে ধার্য করা হয়েছে।

তবে ৬ সেপ্টেম্বর কঙ্গনার সিনেমাটি মুক্তি পায়নি। কঙ্গনা সে সময় দাবি করেছিলেন সেন্সর সার্টিফিকেট না পাওয়ার জন্য এটি মুক্তি দেওয়া যায়নি।

‘এমার্জেন্সি’ সিনেমা নিয়ে ভারতের ‘শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি’র প্রবল আপত্তি ছিল। এর পক্ষ থেকে সিনেমাটি নিষিদ্ধ করার দাবি করা হয়েছিল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই শিরোমণি অকালি দলের পক্ষ থেকেও আপত্তি জানানো হয়। সেন্সর বোর্ডের কাছে চিঠি পাঠিয়ে কঙ্গনা রানাউতের সিনেমা নিষিদ্ধের দাবি করা হয়।

17th January 2025 – The epic saga of the nation’s most powerful woman and the moment that altered India’s destiny. #Emergency – Unveils Only in cinemas on 17.01.2025! @KanganaTeam @AnupamPKher #SatishKaushik @shreyastalpade1 #MahimaChaudhry @milindrunning #VishakNair… pic.twitter.com/dC0gnYSNlW