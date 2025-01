উদিত নারায়ণের বাড়িতে ভয়াবহ আগুন, নিহত ১

বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক উদিত নারায়ণের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যম এমনটাই জানিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এর ভিডিও। এতে ভবনের একাংশ দাউ দাউ করে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।

উদিত নারায়ণ একটি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, তিনি সুস্থ আছেন। তার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মুম্বাইয়ে অন্ধেরি ওয়েস্টের ওই আবাসনের ‘এ’ বিভাগে তার ফ্ল্যাট। আগুন লেগেছিল ‘বি’ বিভাগে। তিনি আরও জানান, সোমবার রাত ৯টার দিতে আগুন লাগার খবর পান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে বাড়ির নিচে নেমে আসেন। কয়েক ঘণ্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সংবাদ পান। তারপর তিনি তার ফ্ল্যাটে ফেরেন।

Fire at Skypan Apartments, SAB TV lane, Andheri West.



Shot by a friend from her window.



It's high time Andheri West gets a Fire Station.



Veera Desai Road has so much space. A well equipped center can easily be set up if there's political will.@AndheriLOCA pic.twitter.com/9mGZHuFesv