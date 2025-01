‘কান্নাপ্পা’র লুকে অক্ষয়

বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের ৩৭ বছরের ক্যারিয়ার। তবে প্রথমবারের মতো তেলুগু সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে তার। সিনেমার নাম ‘কান্নাপ্পা’। এ সংবাদ বেশ আগেই প্রকাশ হয়েছে। গত বছর এপ্রিলে অক্ষয়ের ‘কান্নাপ্পা’তে অভিনয়ের কথা প্রকাশ্যে এনেছিলেন সিনেমার নির্মাতা। এবার প্রকাশিত হয়েছে অক্ষয়ের ‘কান্নাপ্পা’ লুক।

প্রকাশিত এ লুকে অক্ষয়কে দেখা যাচ্ছে একহাতে ত্রিশূল অন্যহাতে ডমরু, মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা এবং কোমরে বাগছাল। ত্রিশূলটি ছুড়ে দেবেন শূন্যে- এমন রূপেই ধরে আছেন এটি। আজ (২০ জানুয়ারি) সকালে এভাবেই শিবের রূপে সামনে এলেন অক্ষয় কুমার। আর এটাই তার তেলুগু সিনেমা ‘কান্নাপ্পা’র লুক।

এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে সুপারস্টার লেখেন, ‘কান্নাপ্পা’র জন্য মহাদেবের পবিত্র আভায় পা রাখা। এই মহাকাব্যিক কাহিনিকে জীবন্ত করে তুলতে পেরে সম্মানিত। ভগবান শিব আমাদের এই ঐশ্বরিক যাত্রায় পথ দেখান।’

অক্ষয় কুমার সিনেমার পোস্টারটি শেয়ার করার সঙ্গে সঙ্গে তার এ লুক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। একজন লিখেছেন, ‘এই চরিত্রে অক্ষয়কে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।’ কারোর কথায়, ‘লুকটা চমৎকার! এবার বাকিটা দেখার অপেক্ষায়’, কেউ আবার লিখেছেন, ‘হরহর মহাদেব’। অন্য একজন মন্তব্য করেছেন, ‘এটা অক্ষয়ের সেরা পছন্দ’। আবার অনেকেই অভিনেতাকে এ সিনেমার জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এমনই নানান ধরনের মন্তব্য দেখা যাচ্ছে।

Stepping into the sacred aura of Mahadev for #Kannappa. Honored to bring this epic tale to life. May Lord Shiva guide us on this divine journey. Om Namah Shivaya!#LordShivaॐ #HarHarMahadevॐ pic.twitter.com/OclB6u18TH