বিমানবন্দরে আটক অভিনেত্রী, মোটা জরিমানায় মিললো মুক্তি

বিমানবন্দরে আটক অভিনেত্রী, মোটা জরিমানায় মিললো মুক্তি
মেলবোর্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জুঁই ফুল বহনের অভিযোগে আটক হলেন জনপ্রিয় মালয়ালম অভিনেত্রী নভ্যা নায়ার। পরে প্রায় ২ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা দিয়ে ছাড়া পান তিনি। খবরটি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো।
নভ্যা অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে মালয়ালি অ্যাসোসিয়েশন অব ভিক্টোরিয়া আয়োজিত ওনাম উৎসবে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই বিমানবন্দরে প্রবেশের সময় তার ব্যাগে পাওয়া যায় প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ জুঁই ফুলের তৈরি ‘গজরা’। অস্ট্রেলিয়ার কঠোর বায়োসিকিউরিটি আইন অনুযায়ী এটি বহন নিষিদ্ধ। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আটকানো হয়।
এক জনসমাবেশে নিজের অভিজ্ঞতা জানাতে গিয়ে নভ্যা বলেন, ‘আমার বাবা কোচি থেকে রওনা হওয়ার আগে আমাকে জুঁই ফুল দেন। তিনি সেটি দুটি ভাগে ভাগ করেন। একটি চুলে পরার জন্য, আরেকটি ব্যাগে রাখার জন্য। যাতে সিঙ্গাপুর হয়ে পরবর্তী গন্তব্যে গিয়ে ব্যবহার করতে পারি। আমি সত্যিই জানতাম না যে এটি বেআইনি।’
তিনি আরও জানান, ‘কর্তৃপক্ষ জানায়, এটাই নিয়ম এবং এর ব্যত্যয় ঘটায় আমাকে ১,৯৮০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার জরিমানা দিতে হবে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার রুপি। তারা বলেছে, জরিমানাটি ২৮ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।’
এই ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক চর্চার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই কঠোর নিয়মকানুনের প্রতি সম্মান জানালেও, এমন একটি নিস্পৃহ আচরণে এত বড় শাস্তির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
২০০১ সালে ‘ইস্টম’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় নভ্যা নায়ারের। এরপর ‘কাল্যাণারামন’, ‘গ্রামোফোন’, ‘পান্ডিপ্পাদা’, ‘দৃশ্য’, ‘ওরুথি’, ‘জানকি জানে’-সহ একাধিক জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করে দক্ষিণ ভারতের সিনেমাপ্রেমীদের মন জয় করেন তিনি।
