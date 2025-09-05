শবনম ফারিয়ার পোস্ট, কমেন্টে যা বললেন সারজিস আলম

শবনম ফারিয়ার পোস্ট, কমেন্টে যা বললেন সারজিস আলম
অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া বর্তমানে অভিনয়ে অনিয়মিত হলেও সামাজিক মাধ্যমে বেশ সরব থাকেন। সাম্প্রতিক বিভিন্ন ইস্যুতে নিজের মতামত প্রকাশ করেন তিনি। এমনকি কোনো ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন পড়লে সেটাও ফেসবুকে প্রকাশ করেন এবং অনুরাগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
গতকাল বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুকে এক পোস্টে অভিনেত্রী লেখেন, ‘পঞ্চগড় কিংবা কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে ফ্যামিলি নিয়ে ২/৩ দিন থাকার মতো কোন রিসোর্ট/হোটেল কিংবা স্টে হোম এর মতো কিছু কেউ সাজেস্ট করতে পারেন?’
মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চগড় বা এর আশপাশের একাধিক নেটিজেন অভিনেত্রীকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে শুরু করেন। এরমধ্যে মন্তব্য করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা সারজিস আলম। তিনি লেখেন, ‘তেঁতুলিয়ায় থাকবেন। ডাকবাংলো আছে, কম্পারেটিভলি বেটার। তাছাড়া কয়েকটা এনজিওর রিসোর্টও আছে। পঞ্চগড়ে স্বাগতম!’
এই প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সারজিসের এ মন্তব্যের প্রত্যুত্তর এসেছে ৬০০টির বেশি। সারজিসের মন্তব্যে রিপ্লাই দিয়ে ফারিয়া লিখেছেন, ‘ধন্যবাদ সারজিস’।
বলে রাখা ভালো, ফারিয়া তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন। এবার পঞ্চগড়ে পরিবারের সদস্যদের সময় কাটাতে চাইছেন তিনি।
