সালমান স্মরণে শাকিব খান
দেশীয় চলচ্চিত্রের অমর নায়ক সালমান শাহ চলে যাওয়ার ২৯ বছর আজ (৬ সেপ্টেম্বর)। তুমুল জনপ্রিয় এ নায়ককে তার অনুরাগীরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করছেন। সেই সঙ্গে শোবিজ তারকারও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায় সালমানকে নিয়ে বিভিন্ন পোস্ট দিচ্ছেন।
ঢাকাই সিনেমার শীর্ষ নায়ক শাকিব খানও সালমান শাহকে স্মরণ করেছেন। তাকে এ নিয়ে শাকিব একটি পোস্ট দিয়েছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘যেখানেই থাকুন আপনার আত্মার শান্তি কামনা করছি’।
সালমান শাহ চলে যাওয়ার ২৯ বছর আজ (৬ সেপ্টেম্বর) । ১৯৯৬ সালের আজকের এই দিনে মাত্র ২৫ বছর বয়সে অসংখ্য ভক্তকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান সালমান শাহ। তার এই চলে যাওয়াটাকে এখনও স্বাভাবিক মনে করছেন না স্বজন-ভক্তরা।
১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ইস্কাটনের বাসায় সালমান শাহর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। ১৯৮৫ সালে বিটিভিতে মঈনুল আহসান সাবেরের লেখা ধারাবাহিক নাটক ‘পাথর সময়’-এ একটি চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে শিশুশিল্পী হিসেবে সালমান শাহ’র ক্যারিয়ার শুরু। পরে অভিনয় করেন বেশ কিছু টিভি নাটক ও বিজ্ঞাপনে।
১৯৯৩ সালে সোহানুর রহমান সোহান পরিচালিত ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমার মধ্য দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে অমর এই নায়কের। এতে তার নায়িকা ছিলেন মৌসুমী। প্রথম সিনেমায়ই দর্শকদের মন জয় করে নেন সালমান। এরপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।
১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে সালমান শাহ অভিনয় করেছেন ২৭টি সিনেমায়। এর মধ্যে বেশিরভাগ সিনেমাই ছিল সুপারহিট। তালিকায় রয়েছে- ‘তুমি আমার’, ‘অন্তরে অন্তরে’, ‘সুজন সখি’, ‘বিক্ষোভ’, ‘স্বপ্নের ঠিকানা’, ‘বিচার হবে’, ‘এই ঘর এই সংসার’, ‘তোমাকে চাই’, ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘জীবন সংসার’, ‘আনন্দ অশ্রু’র মতো সিনেমা।
- আরও পড়ুন:
‘১০০ বছর পরে হলেও সালমান হত্যার বিচার হবেই হবে’
ঢালিউডকে ছায়া দেওয়া সালমানের অপমৃত্যু, ঘটনাপরম্পরা
সালমান শাহর জন্ম ১৯৭১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলায়। তার পিতার নাম কমর উদ্দিন চৌধুরী ও মাতা নীলা চৌধুরী। সালমানের নানা পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’-এ অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ে সালমানের আসা নানার কারণেই।
এমএমএফ/জেআইএম