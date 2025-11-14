বিয়ে করছেন অমিতাভ রেজা, পাত্রী কে

বিয়ে করছেন অমিতাভ রেজা, পাত্রী কে
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কয়েক মাস ধরে থাকা নির্মাতা অমিতাভ রেজা আবার নতুন অধ্যায়ের দিকে পা দিলেন। স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করবেন। পাত্রীর নাম মুশফিকা মাসুদ, যিনি পেশায় চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। দুজনেই বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
অমিতাভ রেজা ফেসবুকে একটি স্থিরচিত্র পোস্ট করে লিখেছেন, ‘কখনো সহযাত্রী, কখনো সহযোদ্ধা, কিন্তু ভাবিনি কখনো আমার থেকে ফাজিল কারও সাথে জীবন কাটাব। আহারে জীবন…’।
এই পোস্টে বিনোদন অঙ্গনের অনেকেই শুভকামনা জানিয়েছেন।
মুশফিকা মাসুদ বলেন, ‘অমিতাভ খুবই চমৎকার একজন মানুষ। অসাধারণ মেধাবী। দুর্দান্ত সিনেমা পরিচালক। আমরা দুজন একই ভাষায় কথা বলি। সত্যি বলতে, ও যেভাবে ভালোবেসেছে, কোনো বাঙালি এভাবে ভালোবাসতে পারে, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। ওর ভালোবাসাই আমাকে ভালোবাসা শিখিয়েছে।’
মুশফিকা মাসুদ সম্পর্কে জানা গেছে, তিনি যুক্তরাজ্যের লিভারপুল জন ম্যুরস ইউনিভার্সিটি থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক হয়েছেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ফেয়ারস্টেইন গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব সিনেমা থেকে পোস্ট প্রোডাকশন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং ব্রুকলিন কলেজ থেকে ফিল্ম প্রোডাকশনও শিখেছেন। তার নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘দ্য অ্যানিভার্সারি’ যুক্তরাষ্ট্রের একটি উৎসবে ১০ হাজার ডলার পুরস্কার জিতেছে।
নির্মাতা অমিতাভ রেজার এটি তৃতীয় বিয়ে। এর আগে তিনি অভিনয়শিল্পী নওরীন হাসান খান জেনী ও মিম রশিদ-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।
এমআই/এএসএম