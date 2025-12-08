শাকিব খান ছাড়া কেউ আগ্রহী নন, তখন আদরকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ

শাকিব খান ছাড়া কেউ আগ্রহী নন, তখন আদরকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ
অনলাইনে বুলিংয়ের শিকার হন ঢালিউড তারকা অপু বিশ্বাস। অনুরাগী ও নিন্দুকেরা কী বলছেন, তা তিনি ভালোই খেয়াল করেন। সংবাদ সম্মেলনে তার একটি কথা থেকেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু তাতে তার কোনো আক্ষেপ নেই। নতুন সিনেমার মহরতে এই অভিনেত্রী পরিচয় করিয়ে দিলেন তার দুই তরুণ নায়ককে। জানালেন, শাকিব খান ছাড়া যখন কেউ ছবি বানাতে আগ্রহী নন, তখন নতুনদের নিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তার পরিচালক।
প্রস্তুতিপর্বের প্রায় শেষ পর্যায়ে নতুন সিনেমা ‘সিক্রেট’। আজ (৮ ডিসেম্বর) সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর মালিবাগের একটি রেস্তোরাঁয় ছিল মহরত। সেখানেই জানানো হলো, শিগগিরই শুটিংয়ে যাচ্ছে ছবিটি। এমকে প্রোডাকশনের এই সিনেমায় প্রধান তিন চরিত্রে অভিনয় করবেন ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপু বিশ্বাস, তরুণ অভিনেতা আদর আজাদ ও ছোটপর্দার অভিনেতা পীযূস সেন। সংবাদ সম্মেলনে সিনেমা সংশ্লিষ্ট নানা তথ্য তুলে ধরেন তারা।
চলচ্চিত্র পরিচালক বন্ধন বিশ্বাস বলেন, ‘অপুর সঙ্গে এটি আমার তৃতীয় সিনেমা। সময়টা খুব হেল্পফুল। গল্প শুনেই সে কাজের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই ছবিতে অপুর বিপরীতে দুজন নায়ক থাকছে। আমাদের নতুন যাত্রার জন্য সবার দোয়া চাই।’
অপু বিশ্বাস বলেন, ‘দুবছর পর একটি সিনেমায় যুক্ত হচ্ছি। ছবির নাম “সিক্রেট”, ছবিতে দুজন সুদর্শন নায়ক আমার সঙ্গে কাজ করছে। আদর আজাদ একজন পরীক্ষিত অভিনেতা, আরেকজন ছোটপর্দার পরিচিত মুখ, এটাই তার প্রথম সিনেমা। তাকে আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি। বন্ধন বিশ্বাসের সঙ্গে আমার এটি তৃতীয় কাজ। তিনি পরীক্ষিত পরিচালক। সব মিলিয়ে আশা করি ভালো একটি সিনেমা হবে।’
ছবির প্রযোজকের প্রশংসা করে আশাবাদী অপু বিশ্বাস আরও বলেন, ‘আমাদের বুলিং করেন, কিন্তু পজিটিভলি করেন। এখন সময়টা ভালো, সোশাল মিডিয়ার কারণে হোক বা যে কারণেই হোক সিনেমা একটা ভালো জায়গায় যাবে। অনেক প্রযোজক শাকিব খান ছাড়া সিনেমা নির্মাণে আগ্রহী হন না। এমন সময়ে আদর আজাদ ও নতুন নায়ককে নিয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য এমকে প্রোডাকশনকে ধন্যবাদ জানাই।’
দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ঢালিউডে কাজ করছেন অপু বিশ্বাস। অভিনয় করেছেন শতাধিক ছবিতে। সেগুলোর প্রায় ৮০টির মতো সিনেমায় তার নায়ক শাকিব খান। অপু বিশ্বাস আরও অভিনয় করেছেন মান্না, অমিত হাসান, কাজী মারুফ, নিরব, বাপ্পী চৌধুরী, সাইমন সাদিক, মামনুন ইমন, জয় চৌধুরীর বিপরীতে।
অন্যদিকে চ্যানেল আইয়ের রিয়েলিটি শো ‘ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম: দ্য আল্টিমেট ম্যান’ প্রতিযোগিতার ২০১৪ সালের চ্যাম্পিয়ন আদর আজাদ। শুরুতে নাটক ও বিজ্ঞাপনে কাজ করলেও একসময় তিনি থিতু হন সিনেমায়। গত কয়েক বছর সিনেমায় অভিনয় করে যাচ্ছেন তিনি। নিশাত সালওয়া, পূজা চেরী, শবনম ববুলীর মতো অভিনয়শিল্পীদের বিপরীতে কাজ করেছেন এই তরুণ।
এমআই/আরএমডি