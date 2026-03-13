  2. খেলাধুলা

সাড়ে ১২ ওভারেই বিনা উইকেটে ১০০ পার পাকিস্তানের

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ১৩ মার্চ ২০২৬
প্রথম ম্যাচ বাজেভাবে হেরেছে পাকিস্তান দল। তবে তাতে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি একটুও। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পাওয়ার প্লেতে ৮৫ রান যোগ হওয়ার পর তো এমনটা ভাবার সুযোগই নেই। একশ রানও পেরিয়ে গেছে কোনো উইকেট না হারিয়ে ১২.২ ওভারে।

শুক্রবার (১০ মার্চ) মিরপুর শেরেবাংলায় ওপেনার মাজ সাদাকাতের অর্ধশতকে শুরু থেকেই দাপুটে ছিল পাকিস্তান। তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন আরেক ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। সাদাকাত ফিফটি আদায় করে নিয়েছেন মাত্র ৩১ বলেই টি-টোয়েন্টি মেজাজে।

৭৪ বলে ১০০ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছে দুই ওপেনার। মাজ সাদাকাত ৪৫ বলে ৭৫ আর সাহিবজাদা ফারহান অপরাজিত আছেন রানে ১৮ রানে।

এর আগে, দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও টস ভাগ্য বাংলাদেশের পক্ষে এসেছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের মিশনে টস জিতে আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন টাইগার অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। এই ম্যাচে আগের ম্যাচের একাদশ নিয়েই খেলছে বাংলাদেশ। তবে পাকিস্তান একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে। স্পিনার আবরার আহমেদের জায়গায় হারিস রউফকে খেলাচ্ছে তারা।

