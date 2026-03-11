ক্যানসারের পর নতুন রোগ, আতঙ্কে দিন কাটছে দীপিকার
মারণব্যাধি ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলেন ভারতীয় টেলিভিশন অভিনেত্রী দীপিকা কক্কর। তবে পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার আগেই নতুন করে আরেক স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। যকৃতে সিস্ট ধরা পড়ায় মানসিকভাবে বেশ ভেঙে পড়েছিলেন এই অভিনেত্রী।
দীপিকার স্বামী শোয়েব ইব্রাহিম জানিয়েছেন, সম্প্রতি চিকিৎসকেরা দীপিকার যকৃতে একটি সিস্ট শনাক্ত করেন। যদিও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে কোনো অস্ত্রোপচার ছাড়াই সেটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন পর আবার তার রক্ত পরীক্ষা করা হবে।
শোয়েবের ভাষ্য, একের পর এক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন দীপিকা। গত বছর ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। নিয়মিত চিকিৎসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে সুস্থতার পথে ফিরছিলেন তিনি।
কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই আবার যকৃতে সিস্ট ধরা পড়ায় নতুন করে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। তবুও নিজের মনকে শক্ত রাখার চেষ্টা করছেন এই অভিনেত্রী। তবে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতাল, ওষুধ, ইনজেকশন, কেমোথেরাপি ও বিভিন্ন চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি বেশ ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়েছেন বলেও জানা গেছে।
দীপিকা নিজেও জানিয়েছেন, নতুন করে সিস্ট ধরা পড়ার পর তার মনে ভয় কাজ করছে। এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, “সিস্ট ধরা পড়ার পর ভয়টা যেন মনে গেঁথে গেছে। এখন সত্যিই ভয় পাচ্ছি। সবসময় প্রার্থনা করি যেন ভবিষ্যতে সবকিছু ভালো থাকে। তবে সামনে কী আছে, তা তো কেউই জানে না।”
