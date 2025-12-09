  2. বিনোদন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে হঠাৎ যে কারণে সৌদি গেলেন জায়েদ খান

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৯ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
জায়েদ খান

বাংলাদেশে গেল বছরের আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে আগে ব্যক্তিগত কাজে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। এরপর আর তিনি আর দেশে ফেরেননি।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাবেক এই সাধারণ সম্পাদককে কখনো তাকে দেখা যায় কানাডায়, কখনো যুক্তরাষ্ট্রে। বিদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত সরব উপস্থিতিও রয়েছে তার।

বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র ‘ঠিকানা’-য় নিয়মিত উপস্থাপনা করছেন। সেটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

এদিকে অভিনেতা এখন আছেন সৌদি আরবে। সেখানে হঠাৎ কেন যাওয়া, জানতে চাইলে জায়েদ খান জানান তার বহুদিনের এক লালিত স্বপ্ন পূরণের গল্প। প্রথমবারের মতো ওমরাহ হজ পালনের জন্য সৌদি আরব গেলেন তিনি।

১০ দিনের সফরের জন্য ৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে রওনা হয়েছেন তিনি। জাগো নিউজকে বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেছেন জায়েদ খান।

তিনি বলেন, ‘আপনারা সবাই জানেন, আমি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি এবং সব রোজা রাখি। অনেক দিনের ইচ্ছে ছিলো ওমরাহ পালন করব। অবশেষে আমার সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।’

দীর্ঘ সময় ধরে দেশের বাইরে থাকছেন জায়েদ খান। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ওমরাহ পালন শেষে দেশে ফিরবেন জায়েদ খান। তবে এ বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য দেননি এই তারকা।

 

এমআই/এলআইএ

