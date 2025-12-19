  2. বিনোদন

হাদির আসনে প্রার্থী হচ্ছেন মেঘনা আলম

প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মেঘনা আলম

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্ববায়ক ওসমান হাদির আসনে প্রার্থী হচ্ছেন আলোচিত মডেল মেঘনা আলম। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে লড়বেন তিনি। তার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন মেঘনা। পাশাপাশি সংসদ সদস্য হলে কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করবেন সেসবও জানিয়েছেন। কিন্তু কোন দল থেকে নির্বাচন করছেন এই মডেল?

ফেসবুকে মেঘনা আলম জানিয়েছেন, ঢাকা-৮ আসনকে বাংলাদেশের মধ্যে নারীদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা হিসেবে গড়ে তুলবেন তিনি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহুবার ‘দেশকে সিঙ্গাপুর বানানো হবে’, এমন ফাঁপা প্রতিশ্রুতি শোনা গেছে। কিন্তু বাস্তবে একটি দেশকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যার লালন-পালন, চিন্তাধারা, শিক্ষা ও সামাজিক মেলামেশায় বৈশ্বিক প্রভাব বিদ্যমান এবং যিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য। মেঘনা আলম সেই বাস্তব উদাহরণ, যিনি কেবল প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবসম্মত রূপান্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন।

পোস্টে বলা হয়, বিশেষ করে ঢাকা-৮ এলাকায় নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক ও কার্যকর বিশেষ সিসিটিভি ব্যবস্থা চালু করা হবে, যাতে পথ চলাচলের সময় কোনো নারী স্ট্রিট হ্যারাসমেন্ট বা অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শের শিকার না হন। এছাড়া এই এলাকায় একটি বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা হবে, যাতে মানুষ নিরাপদে হেঁটে চলাচল ও সাইকেল ব্যবহারের সুযোগ পান।

সেখানে আরও বলা হয়, জনস্বার্থে স্বল্প ব্যয়ে পাবলিক ওয়াশরুম, (গোসল ও ব্রেস্টফিডিং করার, বাচ্চার ডায়াপার চেঞ্জ করার জায়গা) ও কমিউনিটি লন্ড্রি সিস্টেম চালু করা হবে, যাতে বস্তিবাসী থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারী বা পার্কে হাঁটতে বের হওয়া মানুষ সবাই পরিচ্ছন্ন থাকার সুযোগ পান।

এই কারণেই মেঘনা আলম এমপি হলে ঢাকা-৮ এলাকার মানুষের পুষ্টিচাহিদা, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন এবং সামাজিক ও আইনগত জ্ঞান বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও ফেসবুক পোস্টে উল্লেখ করা হয়।

তবে কোন দল থেকে নির্বাচন করবেন তা জানাননি এই মডেল। তবে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন? নিশ্চয়ই দ্রুত সেতথ্যও জানাবেন মেঘনা আলম।

