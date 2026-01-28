জন্মদিনে যেসব প্রত্যাশার কথা জানালেন গীতিকার মনিরুজ্জামান মনির
বাংলা গানের ভুবনে যার লেখা অসংখ্য কালজয়ী গান আজও সমানভাবে সমাদৃত, সেই বরেণ্য গীতিকার মনিরুজ্জামান মনিরের জন্মদিন আজ (২৮ জানুয়ারি)। বিশেষ এই দিনে নিজের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা, জন্মদিনের পরিকল্পনা ও সমসাময়িক ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।
জন্মদিনে নিজের চাওয়া প্রসঙ্গে মনিরুজ্জামান মনির জাগো নিউজকে বলেন,“এখন যেভাবে গান লিখছি, সামনের দিনগুলোতে যেন সেভাবে লিখে যেতে পারি, বরং আরও বেশি করে গান লিখে যেতে পারি। মানুষকে মনোরঞ্জন দিতে পারি-এমনটাই আমার প্রত্যাশা।”
এবারের জন্মদিন উদযাপন নিয়ে আগে কিছু পরিকল্পনা থাকলেও তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। তিনি জানান,“আমার জন্মদিন উপলক্ষে মিল্টন (গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক) অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের এই পরিবেশের কারণে তা হয়নি। তবে সারাদিন বাসাতেই থাকছি।”
আসন্ন নির্বাচন নিয়েও নিজের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন এই গীতিকার। তিনি বলেন,“দীর্ঘ দিন ধরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য বিএনপি আন্দোলন করেছে। দলটির নেতাকর্মীরা কারাবরণসহ বিভিন্ন নির্যাতন ভোগ করেছে। আমি চাই এবারের নির্বাচনে যেন সুন্দর পরিবেশে ভোট দিতে পারে মানুষ। ধানের শীষকে আগে যেভাবে মানুষ পছন্দ করত, এখনও ঠিক তেমনটাই পছন্দ করে। তারেক রহমান দেশে আসছেন- এটি বিএনপির জন্য ভালো একটি দিক। আশা করছি ধানের শীষ নির্বাচনে জয়ী হবে এবং বিএনপি সরকার গঠন করবে।”
মনিরুজ্জামান মনির বাংলা সংগীতাঙ্গনের এক অনিবার্য নাম। তার লেখা গান গেয়েছেন দেশের শীর্ষ শিল্পীরা- শাহনাজ রহমাতুল্লা, রুনা লায়লা, এন্ড্রু কিশোর, সাবিনা ইয়াসমিন, কনকচাঁপাসহ আরও অনেকে।
মনিরুজ্জামান মনিরের লেখা শ্রোতাপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে - ‘প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, ‘কি জাদু করিলা পিরিতি শিখাইলা’, ‘সূর্যদয়ে তুমি সূর্যাস্তেও তুমি’, ‘একদিন তোমায় না দেখিলে’, ‘এখানে দুজনে নিরজনে’, ‘যে ছিলো দৃষ্টির সীমানায়’, ‘নাই টেলিফোন’সহ অসংখ্য জনপ্রিয় গান।
মনিরুজ্জামান মনির ১৯৫২ সালের আজকের দিকে সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার তেঘরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে মনিরুজ্জামান তৃতীয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি দৈনিক পয়গাম, দৈনিক পাকিস্তান, সবুজপাতায় নিয়মিত ছড়া লিখতেন। তার মামা উজির মিয়া ছিলেন সিলেট বেতারের কণ্ঠশিল্পী। তার সহযোগিতায় কিশোর বয়সেই তিনি বেতারের জন্য গান লেখার সুযোগ লাভ করেন।
১৯৭০ সালে মনিরুজ্জামান মনির বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার হয়ে যান। ১৯৭৯ সালে ‘প্রথম বাংলাদেশ’ গানটি রচনার জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মনিরুজ্জামান মনিরকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে প্রবেশনারি কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি দেন।
