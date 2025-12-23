  2. বিনোদন

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নির্মাতার মৃত্যু

প্রকাশিত: ১২:৪৫ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় নির্মাতা ভিন্স জাম্পেলার মৃত্যু

ভিডিও গেম জগতের প্রভাবশালী নির্মাতা ভিন্স জাম্পেলা আর নেই। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরের দিকে একটি একক গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ভিন্স জাম্পেলা। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কংক্রিটের ব্যারিয়ারে ধাক্কা দিলে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা দুজনই ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

ভিন্স জাম্পেলা ছিলেন আধুনিক ভিডিও গেম শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি জনপ্রিয় গেম নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ‘রেসপন এন্টারটেইনমেন্ট’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই জন্ম নেয় বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় গেম সিরিজ ‘টাইটানফল’, ‘এপেক্স লেজেন্ডস’ এবং ‘স্টার ওয়ার্স জেডাই’। এর আগে তিনি ‘ইনফিনিটি ওয়ার্ড’ স্টুডিওর মাধ্যমে ‘কল অব ডিউটি’ সিরিজ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি ‘মেডাল অব অনার’, ‘কল অব ডিউটি’ ও ‘ব্যাটলফিল্ড’- এই তিনটি জনপ্রিয় গেম ফ্র্যাঞ্চাইজ গড়ে তুলতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখেন। দুই হাজার একুশ সালে তাকে ‘ব্যাটলফিল্ড’ সিরিজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এটি পরবর্তীতে নতুন সাফল্য পায়।

ভিন্স জাম্পেলার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে তার সঙ্গে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলো। এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই ক্ষতি অপূরণীয়। তার সৃজনশীলতা ও নেতৃত্ব ভিডিও গেম শিল্পকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

ভিন্স জাম্পেলার অকাল প্রয়াণে বিশ্বজুড়ে গেমপ্রেমী ও সহকর্মীদের শোকবার্তায় ভাসছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। অনেকে তাকে আধুনিক গেম ইতিহাসের অন্যতম নির্মাতা হিসেবে স্মরণ করছেন।

 

