অ্যাভাটারে গান গেয়ে যে সম্মান পেলেন মাইলি সাইরাস

অ্যাভাটারে গান গেয়ে যে সম্মান পেলেন মাইলি সাইরাস
পাম স্প্রিংস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র পুরস্কারে বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত হচ্ছেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মাইলি সাইরাস। জেমস ক্যামেরনের বহুল আলোচিত কল্পবিজ্ঞানধর্মী সিনেমা ‘অ্যাভাটার : ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ -এ ব্যবহৃত গান ‘ড্রিম অ্যাজ ওয়ান’র জন্য তাকে দেওয়া হচ্ছে অসাধারণ শিল্পীসত্তা অর্জন সম্মাননা।
আগামী ২ থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে পাম স্প্রিংস চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসবের উদ্বোধনী দিন ৩ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে মাইলি সাইরাসের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে।
‘ড্রিম অ্যাজ ওয়ান’ গানটি মাইলি সাইরাস নিজে সহলেখক হিসেবে লিখেছেন। তার সঙ্গে ছিলেন অ্যান্ড্রু ওয়াট, মার্ক রনসন ও সাইমন ফ্র্যাংলেন। নতুন অ্যাভাটার সিনেমায় প্যান্ডোরার জগতে দর্শকদের নিয়ে গেছে এক নতুন ও গভীর আবেগঘন অভিযানে। সেখানে গানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
উৎসবের চেয়ারম্যান নাছাত্তার সিং চাঁদি এক বিবৃতিতে বলেন, ‘মাইলি সাইরাস এমন একজন সংগীতশিল্পী যার আলাদা করে পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি যা করেন, তাতেই শক্তিশালী উপস্থিতি রাখেন। ‘অ্যাভাটার : ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ সিনেমার গান ‘ড্রিম অ্যাজ ওয়ান’ ইতোমধ্যেই বিশ্বজুড়ে দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। তাকে এই সম্মাননা দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।’
এবারের আসরে আরও যারা সম্মাননা পাচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন টিমোথি শ্যালামে, মাইকেল বি জর্ডান, রোজ বার্ন, লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, ইথান হক, কেট হাডসন, অ্যাডাম স্যান্ডলার, আমান্ডা সাইফ্রেডসহ বিশ্ব চলচ্চিত্রের বহু তারকা ও নির্মাতা।
